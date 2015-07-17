На Донбасі на блокпосту затримали машину з 8 мільйонами гривень для бойовиків (фото)

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"Гроші до сепарів не доїдуть! Залишаться в Україні. Міліціонерам, які ефективно спрацювали, подяку і премію!" - наголосив він.

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У свою чергу радник президента Юрій Бірюков зазначив, що в зоні АТО стали жорстко працювати правильні люди з СБУ, ДПСУ та ДФС.

"Ось вони і "хлопнули" сьогодні на пункті Бугас непримітну таку машинку, в якій перевозили 8 мільйонів готівки. У запасці, в дверях, сидіннях. Кулінарна страва: Форд, фарширований капустою. Усе в дім, все в бюджет. І машину. І капусту", - йдеться у його повідомленні у Facebook.