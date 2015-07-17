На Донбасі на блокпосту затримали машину з 8 мільйонами гривень для бойовиків (фото)
На блокпості "Бугас", що на трасі Маріуполь-Донець, при огляді машини, яка рухалася у бік Донецька, співробітники міліції Рівного виявили та вилучили 8 млн гривень.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.
"Гроші до сепарів не доїдуть! Залишаться в Україні. Міліціонерам, які ефективно спрацювали, подяку і премію!" - наголосив він.
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У свою чергу радник президента Юрій Бірюков зазначив, що в зоні АТО стали жорстко працювати правильні люди з СБУ, ДПСУ та ДФС.
"Ось вони і "хлопнули" сьогодні на пункті Бугас непримітну таку машинку, в якій перевозили 8 мільйонів готівки. У запасці, в дверях, сидіннях. Кулінарна страва: Форд, фарширований капустою. Усе в дім, все в бюджет. І машину. І капусту", - йдеться у його повідомленні у Facebook.
Туди везуть продукти, туди везуть алкоголь, туди везуть сигарети. А за які пряники там це все купується, адже грошо...Posted by Юрій Бірюков on 17 Липень 2015 р.