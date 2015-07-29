Чечоткін заявив, що причиною більшості пожеж у Чорнобильській зоні є підпали

08:39, 29 липня 2015
Суспільство
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Причиною останньої масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження  був навмисний підпал. 

З початку року в зоні выдчуження було 56 пожеж

Про це заявив голова ДСНС Микола Чечоткін в ефірі 5 каналу.

"У 70% пожеж, які виникли на території зони відчуження – це 56 пожеж з початку року, причиною пожежі були навмисні підпали. При ліквідації останньої масштабної пожежі, на місці ми виявили два смолоскипи, які говорять про те, що пожежа виникла внаслідок навмисних підпалів", - заявив він.

Читайте такожУ Мінекології запевняють, що пожежа в чорнобильській зоні не загрожує АЕСЯк повідомляв УНІАН, 29 червня, на території комплексу лісового господарства "Чорнобильська пуща" у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення в районі с. Ковшилівка та смт Поліське виникло загорання сухої трави та очерету, яке розповсюдилося окремими осередками на площі близько 130 га.

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