У ГПУ назвали статтю обвинувачення, яку пред'являть російським ГРУшникам

Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник генерального прокуратора України, головний військовий прокурор Анатолій Матіос, пише Новий час.

"Внаслідок втілення злочинного плану гібридної війни на єдиний умисел були спрямовані дії Збройних сил РФ, вчинені в минулому році, так і дії представників Збройних сил РФ Александрова і Єрофєєва. Тут єдиний умисел", - сказав Матіос.

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Крім того, він додав, що "стосовно них обвинувальні акти будуть направлені в суд, і їм також буде інкриміновано і оголошено про підозру у ст. 437 за участь у розв'язанні агресивної війни чи воєнного конфлікту".

Таким чином, Матіос дав зрозуміти, що не йдеться про можливості обміну цих російських військовослужбовців.

Згідно з Кримінальним кодексом України, російським ГРУшникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Як відомо, 17 травня спецназівці ГРУ Олександр Александров Євген Єрофєєв були затримані після невдалої спроби атакувати бійців АТО поблизу Щастя.

Міністерство оборони Росії, яка заперечує очевидний факт вторгнення своїх військ в Донбас, офіційно відмовилося від Александрова і Єрофєєва.