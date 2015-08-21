У Києві під час безчинств футбольних фанатів поранено народного депутата

Про це повідомили УНІАН у прес-службі “Блоку Петра Порошенка”.

Як повідомив сам народний депутат, інцидент стався вчора ввечері на Михайлівській площі Києва.

“Вчора на Михайлівській площі відбувалось зібрання сотників самооборони Майдану, де розташований офіс організації. Ми стали свідками того, як фанати польського футбольного клубу “Легія” нападали на українських правоохоронців. Намагалися бити їх, стягували з них шоломи і викрикували антиукраїнські гасла. Це абсолютні безчинства і не припустимі дії зі сторони іноземних громадян по відношенню до українських правоохоронців і до нашої держави. Я не міг залишатися осторонь і підійшов до місця сутичок з тим, щоб заспокоїти хуліганів, так як я володію польською мовою”, - повідомив Антонищак.

За його словами, під час спроб заспокоїти польських фанатів, з їхнього боку йому під ноги була кинута світло-шумова граната, внаслідок чого депутат отримав поранення ноги.

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Антонищак також повідомив, що після звернення до лікарів, його стан задовільний.

“Відверті хуліганські дії польських громадян, які називають себе “вболівальниками” є неприпустимими. Вони нічого спільного не мають зі спортом. Більше того, вони є дикими і небезпечними з огляду на те, що наші країни об’єднують зусилля і протистоять спільному ворогу. Адже ні для кого не секрет – на Україні імперські амбіції Путіна не зупиняться, наступною буде Польща”, - вважає Антонищак.

Він також висловив сподівання, що ганебна поведінка купки шовіністично налаштованих фанатів з Польщі не відображає настрої всього польського народу.

“Я переконаний, що абсолютна більшість поляків з Україною і підтримують нас. А тим, хто приїхав до нас розпалювати міжнаціональну ворожнечу, демонструвати шовінізм по відношенню до України – в Польщі буде дана відповідна оцінка як суспільства, так і польських правоохоронних органів”, - підкреслив Антонищак.

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Як повідомляв УНІАН, 20 серпня перед грою між Луганською "Зорею" та польською "Легією" в центрі Києва сталися сутички між уболівальниками.

В ході масової бійки міліції вдалося розвести фанатів по різні сторони, однак кілька вікон у будівлі на Майдані Незалежності все ж побиті. Також кидали димові шашки і каміння.

До столичних правоохоронців надійшло три повідомлення від громадян про пошкодження транспортних засобів внаслідок хуліганських дій.

До медичних закладів звернулися четверо осіб, які отримали тілесні ушкодження під час подій у центральній частині столиці. Серед потерпілих – один працівник міліції.

Внаслідок сутичок до органів внутрішніх справ Києва доставлено 13 осіб, один із них – неповнолітній.