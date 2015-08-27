Лікарчук ставить під великий сумнів можливість проведення ЗНО в 2016 році

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лікарчук заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Повірте мені, що я, як людина, яка, мабуть, занадто добре знає цю систему (ЗНО), починаючи з 2006 року, я сьогодні роблю дуже гучну заяву: що проведення ЗНО в 2016 році є майже неможливе. Маю принаймні 5 підстав для такої заяви», - наголосив він.

Серед перших двох негативних моментів Лікарчук назвав нинішнє вилучення техніки в рамках кримінальної справи, а також бази тестових завдань. Перспективи повернення цього майна, на думку адвокатів, аж до 2-3 років.

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«Під час слідчих дій в УЦОЯО в Івано-Франківському регіональному центрі, який є центральним, вилучено сервери, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення. Коли воно нам буде повернуто і в якому стані - невідомо. Для відновлення технічного і програмного забезпечення технологічного процесу проведення ЗНО потрібно не менше 10-11 місяців напруженої роботи сильної команди програмістів, потрібні кошти тощо», - наголосив Лікарчук.

Також вилучено базу банку тестових завдань із майже 40 тис. каліброваними завданнями і невідомо, в якому вони стані, зауважив директор Центру. «Тобто, тести доведеться укладати вручну із завдань, які будуть придумані на ходу. Ми не гарантуємо якісних валідних сертифікаційних робіт у зв’язку з цією ситуацією», - сказав ЛІкарчук.

Крім того, він звернув увагу, що взагалі з 2008 року Центр не отримував від держави гроші на нову техніку, тому вся робота відбувається на морально та фізично застарілій техніці, частина якої вже не підлягає ремонту. «Нового сезону техніка не витримає», - стверджує він.

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Також Лікарчук заявив, що складнощі будуть пов’язані і з фінансуванням безпосередньо ЗНО: «У проекті держбюджету, який зараз обговорюється, на проведення ЗНО передбачається 109 млн грн. Це на 10-11 млн більше, ніж у 2015 році. А обсяги, кількість тестувань – за планами у 2016 році мають зрости в 3,5 рази порівняно з 2015 роком. То чи можливо за таких умов провести ЗНО?», - наголосив Лікарчук.

Серед негативних моментів він назвав і відтік останнім часом професійних кадрів з УЦОЯО, яких сьогодні замінити ніким.

"Може бути, що у 2016 році це буде остання сторінка в історії ЗНО", - сказав Лікарчук.

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня в Генпрокуратурі заявили, що посадових осіб Українського центру оцінювання якості освіти Міносвіти викрито у несанкціонованому втручанні в Систему оцінювання якості освіти та Реєстру осіб, які пройшли ЗНО, для зміни інформації на користь третіх осіб.

Того ж дня в УЦОЯО було проведені обшуки, під час яких вилучено комп'ютерне обладнання з доказами протиправних дій, підкреслювали в прокуратурі.

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами несанкціонованого втручання і зміни інформації в Реєстрі осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання.

22 липня Кабінет міністрів відсторонив Лікарчука від виконання обов'язків директора УЦОЯО на час проведення розслідування за фактами порушень у центрі.