Біля будівлі Ради проходить мітинг проти внесення змін до Конституції
10:10, 31 серпня 2015Суспільство
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Біля будівлі Верховної Ради мітингують декілька сотень представників ВО "Свобода".
Будівля парламенту охороняють кілька сотень правоохоронців / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, також на площі перед парламентом перебувають мітингувальники з прапорами Радикальної партії Олега Ляшка та партії "УКРОП".
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Вони вимагають від Верховної Ради не голосувати за внесення змін до Конституції в частині децентралізації.
Будівлю парламенту охороняють кілька сотень правоохоронців. Серед них - представники Нацгвардії, спецпідрозділу "Титан", а також працівники київської міліції.
На даний момент ситуація спокійна. Мітингарів від парламентської будівлі відгороджують шеренги правоохоронців.
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