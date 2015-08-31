Біля будівлі Ради проходить мітинг проти внесення змін до Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, також на площі перед парламентом перебувають мітингувальники з прапорами Радикальної партії Олега Ляшка та партії "УКРОП".

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Вони вимагають від Верховної Ради не голосувати за внесення змін до Конституції в частині децентралізації.

Будівлю парламенту охороняють кілька сотень правоохоронців. Серед них - представники Нацгвардії, спецпідрозділу "Титан", а також працівники київської міліції.

На даний момент ситуація спокійна. Мітингарів від парламентської будівлі відгороджують шеренги правоохоронців.