Аваков спростував повідомлення про загибель строковика Нацгвардії від кулі - його вбив осколок гранати

«))) Загиблий солдат Дебрин -24 років - з Херсона - все-таки осколок в серці, не куля. Затриманий гранатометник - свободівець з Січі», - йдеться в офіційному твіттері глави МВС України.

Як повідомляв УНІАН, першим про смерть солдата від кульового поранення повідомив нардеп Антон Геращенко. На даний момент Геращенко своє повідомлення відредагував, прибравши з нього слова про вогнепальне поранення.