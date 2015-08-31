Аваков спростував повідомлення про загибель строковика Нацгвардії від кулі - його вбив осколок гранати
16:53, 31 серпня 2015Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму твіттері спростував повідомлення Антона Геращенка, що солдат-строковик Нацгвардії загинув від вогнепального поранення.
скріншот твіттер-сторінки Арсена Авакова
«))) Загиблий солдат Дебрин -24 років - з Херсона - все-таки осколок в серці, не куля. Затриманий гранатометник - свободівець з Січі», - йдеться в офіційному твіттері глави МВС України.
Як повідомляв УНІАН, першим про смерть солдата від кульового поранення повідомив нардеп Антон Геращенко. На даний момент Геращенко своє повідомлення відредагував, прибравши з нього слова про вогнепальне поранення.
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