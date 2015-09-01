Мінкульт запропонував 1 вересня зробити вхід у музеї безкоштовним для всіх школярів

Як повідомили у прес-службі Мінкультури, про це віце-прем’єр-міністр – міністр культури В’ячеслав Кириленко заявив сьогодні під час огляду разом з учнівською молоддю експозиції Національного музею історії України.

«1 вересня для школярів має стати справжнім днем відкритих дверей в музеях по всій країні», — сказав Кириленко.

Міністр сподівається, що музеї підтримають ініціативу підтримки і сприяння у відвідуванні школярами і студентами закладів культури, проведенням відповідних семінарів, лекцій, екскурсій, збільшення кількості днів безкоштовного відвідування, тощо.

Як приклад міністр навів Національний музей історії України, де ледь не щодня відбуваються освітні заходи. За його словами, при зниженні вартості вхідного квитка кількість відвідувачів зросла приблизно на третину, а дохід від основної діяльності в порівнянні з періодом минулого року зріс на 70%.

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У День знань Національний музей історії України відвідали понад 600 учнів боярської школи, ліцею «Наукова зміна», медичного ліцею, школи № 25, гімназії № 48 та інших шкіл Києва і Київської області.