У Петербурзі влаштують відкритий показ фільму Сенцова: Мілонов обіцяє витягнути "за свинячу шкурку" організаторів
Депутат Законодавчих зборів Петербурга Віталій Мілонов закликав скасувати відкритий показ фільму Олега Сенцова «Гамер» у Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляє «Русская служба новостей».
«Я вважаю, що це нахабна і цинічна витівка, проспонсурована тими людьми, які хочуть звільнити від будь-якої відповідальності Сенцова. Весь ланцюжок бандитів, увесь ланцюжок нацзрадників буде виведена на чисту воду, і за свою свинячу шкурку вони будуть витягнуті на світло боже і покарані», - сказав депутат.
На думку Мілонова, показ фільму Сенцова носить характер політичної акції, і необхідно знайти замовників відкритого показу.
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«Гамера» планується показати 3 вересня, у кіностудії не вважають демонстрацію стрічки політичною акцією.
Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Міжнародна спільнота засудила вирок і назвала його політичним рішенням.