У Петербурзі влаштують відкритий показ фільму Сенцова: Мілонов обіцяє витягнути "за свинячу шкурку" організаторів

Про це повідомляє «Русская служба новостей».

«Я вважаю, що це нахабна і цинічна витівка, проспонсурована тими людьми, які хочуть звільнити від будь-якої відповідальності Сенцова. Весь ланцюжок бандитів, увесь ланцюжок нацзрадників буде виведена на чисту воду, і за свою свинячу шкурку вони будуть витягнуті на світло боже і покарані», - сказав депутат.

На думку Мілонова, показ фільму Сенцова носить характер політичної акції, і необхідно знайти замовників відкритого показу.

Читайте такожМілонов хоче зробити із російської молоді "доброделов" і попросив створити патріотичний орден

«Гамера» планується показати 3 вересня, у кіностудії не вважають демонстрацію стрічки політичною акцією.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Міжнародна спільнота засудила вирок і назвала його політичним рішенням.