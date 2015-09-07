На Житомирщині двоє священиків проводили серед прихожан проросійську пропаганду

Настоятель однієї з сільських церков поширював серед віруючих роздруківки антиукраїнських статей із російських пропагандистських інтернет-сайтів та компакт-диски із проросійськими відеоматеріалами, повідомляє прес-службу СБУ.

Священик "пророкував" швидку поразку військ антитерористичної операції на сході України. Він відмовлявся служити заздоровні молебні за мобілізованих воїнів і тих родичів своїх прихожан, які беруть участь у бойових діях на боці сил АТО.

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Інший настоятель, зловживаючи своїм авторитетом серед пастви, під час служби неодноразово відстоював перед прихожанами необхідність федералізації України за прикладом т.зв. "ДНР/ЛНР". Він стверджував, що терористи нібито відстоюють цілі істинної церкви, та виправдовував діяльність представників РФ на незаконно анексованих і захоплених територіях нашої держави.

Обурені місцеві жителі поскаржилися правоохоронцям на антиукраїнську позицію церковнослужителів. Родичі мобілізованих селян були готові вчинити самосуд над священиками.

Співробітники спецслужби оголосили священнослужителям офіційні застереження про неприпустимість подальших протиправних дій, які шкодять державній безпеці України та попередили про кримінальну відповідальність за злочини проти основ національної безпеки.

У разі продовження протиправної діяльності дії священників кваліфікуватимуться за статтями 109, 110 та 161 Кримінального кодексу України.