"Суд окупантів не може бути справедливим": чеські та словацькі інтелектуали закликали звільнити Сенцова

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Чеські і словацькі письменники, вчені, актори, журналісти оприлюднили відкритого листа до лідерів європейських держав, Міжнародного суду, Європейської академії кіно, посольств Росії у Братиславі й Празі з вимогою до Москви скасувати вирок російського суду у справі українського режисера Олега Сенцова, а також Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва та Олексія Чірнія.

Олег Сенцов був засуджений у Росії «на основі сфальсифікованих свідчень, отриманих під тиском тиранії й катувань, про злочини, яких Олег Сенцов не вчинив», наголошується у листі.

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На думку авторів листа, вчинена над українським режисером розправа «не має нічого спільного зі справедливим судом», а тому вони готові організовувати громадські зустрічі й допомагати «несправедливо засудженим і переслідуваним жертвам путінського чи будь-якого іншого режиму».

«Вимагаємо свободу для несправедливо засуджених! Вимагаємо скасувати вирок у повному обсязі», – наголошується у листі чеських і словацьких інтелектуалів.

Під відкритим листом, який був складений 30 серпня цього року, за час до його нинішнього оприлюднення вже поставили свої підписи близько 45 відомих у Словаччині й Чехії осіб, лист залишається відкритим до підписання.

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Як повідомляв УНІАН, Чеська академія кіно і телебачення (ČFTA) виступила з офіційною заявою, в якій висловлює підтримку українському кінорежисерові Олегу Сенцову і вимагає від влади Росії скасувати сфальсифіковані звинувачення проти нього.

Також зазначається, что перед початком судового процесу у справі Олега Сенцова рада Європейської кіноакадемії направила лист до російської влади з проханням негайно звільнити підсудного. Лист серед інших підписали такі всесвітньо відомі кінорежисери як Анджей Вайда, Вім Вендерс, Кшиштоф Зануссі, Акі Каурісмякі, Майк Лі, актор Даніель Ольбрихський. До звернення приєднались члени Польської кіноакадемії.