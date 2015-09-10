Шкіряк: з міліції звільнили 38 тисяч працівників

Під час мітингу Автомайдану за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова його радник - Зорян Шкіряк - заявив, що з міліції звільнено 38 тисяч працівників, повідомляє BBC Україна.

Шкіряк додав, що значну частину звільнили за порушення присяги. До того ж міліція перестане існувати вже 7 листопада. Її замінить "оновлена національна поліція".

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Таким чином радник міністра МВС відповів на критику близько 50 протестувальників, які вимагали відставок Авакова та Генпрокурора Шокіна.

Раніше УНІАН повідомляв, що 2 вересня Кабінет міністрів прийняв рішення про створення центрального органу виконавчої влади - Національної поліції.

Яценюк заявив, що кошти, необхідні для того, "щоб нові поліцейські вийшли на вулиці і охороняли українських громадян, повинні бути забезпечені як у поточному, так і наступному році".