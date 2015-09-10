Порошенко нагородив 13 військових розвідників за мужність у боях на Донбасі

Глава держави підписав відповідний Указ, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

Читайте такожПрезидент нагородив іменною зброєю полковника Мамчура

Згідно з документом, нагороджено 13 військовослужбовців Збройних сил України - розвідних підрозділів та об’єднань військових частин.

Нагороджені особливо відзначилися у боях біля населеного пункту Старий Айдар Луганської області, аеропорту «Луганськ», в районі Донецького аеропорту, шахти «Бутовка» біля Авдіївки, а також у боях біля Пісків та Дебальцевого Донецької області, йдеться в документі.

Зокрема, орденом Богдана Хмельницького нагороджено капітана Євгена Сломінського. Під час бойових дій у складі розвідної групи біля міста Старий Айдар, незважаючи на отримане поранення, він виконав бойове завдання, заволодівши військовими трофеями російського виробництва, серед яких - ПЗРК «ІГЛА», наголосили в прес-службі.