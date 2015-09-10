У списках СБУ 804 зниклих безвісти людей - Геращенко

Про це повідомила уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко у Facebook.

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"На сьогодні у списку СБУ - 804 зниклих безвісти... Міжнародні гуманітарні організації переконані, що ця цифра більша, просто поки немає доступу на окуповані території (часто навіть у самих міжнародних гуманітарних організацій). Ми не можемо з'ясувати повну інформацію й оцінити масштаб страшної проблеми, що виникла у зв'язку з війною", - написала Геращенко.

За її словами, іншою, ще страшнішою проблемою є ідентифікація тіл загиблих та їхнє транспортування. Впродовж року волонтери та громадські організації докладали зусиль для ідентифікації і транспортування тіл загиблих.

"Але очевидно, що це є справою держави - звільнення кожного заручника, пошук кожного зниклого безвісти, поховання кожного загиблого героя і встановлення його імені. Ці питання є одними із пріоритетних на нашій Мінській гуманітарній підгрупі", - зауважила Геращенко.

Уповноважений президента зазначила, що після останньої зустрічі у Мінську з'явився обережний оптимізм, що місію Міжнародного комітету Червоного Хреста допустять на окуповані території задля можливості долучитися до пошуку зниклих, вивезення тіл загиблих, їхньої ідентифікації.

На її переконання, держава має більш відповідально ставитися до цих питань, не перекладаючи на плечі волонтерів, а співпрацюючи і координуючи діяльність.

Геращенко поінформувала, що за дорученням президента України Петра Порошенка сьогодні за ініціативи народних депутатів Ольги Богомолець, Володимира Ар'єва і Дмитра Тимчука було проведено велику зустріч стосовно цих питань, яку відвідали представники всіх компетентних силових структур і міністерств, волонтери, що займаються пошуком і вивезенням тіл. Також були представники місій МКЧХ в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Важливо - до кінця року ми зобов'язані розробити більш сучасне національне законодавство з цієї проблематики, створити єдину структуру, що буде цим займатися і координувати роботу всіх інших (зацікавлених сторін - УНІАН); виділити на пошукові роботи та процедури ідентифікації фінансування і передбачити це в бюджеті на 2016 рік; продумати програми психологічної та іншої підтримки родичів загиблих", - наголосила вона.