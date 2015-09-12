Сакварелідзе запевняє, що "ніхто не гальмує" призначення антикорупційного прокурора

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Ніхто не гальмує. В Україні більше фокусувалися на законотворчому процесі, а не на самому управлінському процесі... В Україні досі вважалося, що якщо прокуратура не працює, можна створити нове альтернативне бюро, антикорупційне або національне бюро розслідувань", - сказав Сакварелідзе, відповідаючи на запитання про те, хто гальмує призначення антикорупційного прокурора для Національного антикорупційного бюро.

При цьому він зазначив, що "прокуратура чекає кандидатів від парламенту. Сім кандидатів і членів комісії дає парламент, чотирьох вже призначив генеральний прокурор... Як тільки вони будуть, я думаю, що процес не затягуватиметься", - заявив Сакварелідзе.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада після декількох невдалих голосувань прийняла закон про внесення змін до Закону "Про прокуратуру" (щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень) (№2667), якими передбачено створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не раз заявляв, що затримка з призначенням антикорупційного прокурора загрожує зривом роботи бюро.

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Ситник закликав Генпрокуратуру і Верховну Раду поквапитися з поданням кандидатур на посаду антикорупційного прокурора.

Ситник заявляв, що саме антикорупційний прокурор представлятиме обвинувачення за розслідуваними НАБ справами у суді як відокремлений підрозділ у системі Генеральної прокуратури.