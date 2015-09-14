У Миколаєві сталася пожежа у військовій частині

Як повідомили УНІАН в головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області, сигнал про спалах надійшов в неділю, 13 вересня.

"У зв'язку з тим, що горіння виникло на військовому об'єкті, одразу був оголошений підвищений номер виклику і направлено на місце події 4 відділення Державних пожежно-рятувальних частин міста і чергову зміну оперативно-координаційного центру", - наголошується в повідомленні.

Для координації дій підрозділів на місце події прибули начальник Головного управління ДСНС України в Миколаївській області Максим Грицаєнко та заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Михайло Гриб.

Читайте такожВ Одесі загасили пожежу в елітному багатоповерховому будинку (відео)

На місці події працювали також пожежні команди військової частини Міністерства оборони.

О 12:00 пожежу площею 50 кв. м було повністю ліквідовано.

Причину займання встановлюють.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Тернопільській області рятувальники гасять загоряння торфовища поблизу магістрального газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород».