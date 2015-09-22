Прокурор просить відсторонити адвокатів Савченко від судового процесу

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Вважаю необхідним цих адвокатів усунути і дати їй нових... Адвокати суперечать один одному. При такій активності адвокатів очевидно порушується право Савченко на захист», - сказав прокурор.

На засіданні Донецького суду, де проходять слухання у справі Савчекно прийняті підвищені заходи безпеки. Журналістів не пускають до зали, при проході до суду у всіх працівників ЗМІ сумки та речі обнюхує поліцейська собака.

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Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала у ПАРЄ.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі мова йде про її звинувачення у замаху на вбивство та вбивство.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.