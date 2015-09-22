Україна не пропускає завантажені фури з окупованого Криму на територію материка

На нейтральній смузі між російським пропускним пунктом "Джанкой" і українським "Чонгар" зараз заблоковані дві вантажівки, передає ТАСС.

"Всі процедури на російському пункті пропуску з вантажівками були проведені, автомашини безперешкодно змогли виїхати. Але перед українським прикордонним пунктом були зупинені. На територію України не пускають вантажівки. Зараз вирішується питання про подальшу долю автомашин і вантажу. Наразі машини перебувають на нейтральній смузі", - зазначили у прес-службі прикордонного управління РФ.

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Водії вантажівок пояснили, що на територію материкової України їхні машини не пропускають у зв'язку з оголошеною блокадою Криму.

У прикордонуправлінні РФ повідомили, що в більшості випадків з Криму на територію материкової України йдуть порожні вантажівки. Такі машини українською стороною безперешкодно пропускаються.

При цьому рух легкового транспорту наразі здійснюється без обмежень.

Як повідомляв УНІАН, Меджліс кримськотатарського народу 20 вересня розпочав безстрокову акцію із блокування вантажного транспорту, який прямує до Криму. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.