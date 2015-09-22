У Лисичанську відбувся патріотичний флеш-моб (фото)

Як повідомляє Lisichansk.com.ua, колона учнів, пройшла вулицями міста до монумента Другої світової війни, де школярі продовжили свій флеш-моб.

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Згідно з повідомленням, на святкування були запрошені військовослужбовці 24-ї бригади, які в 2014 році разом з іншими підрозділами Збройних Сил України визволяли місто Лисичанськ від бойовиків.