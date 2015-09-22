У Лисичанську відбувся патріотичний флеш-моб (фото)
17:44, 22 вересня 2015Суспільство
58 0
У Лисичанську учні одного з міських ліцеїв провели флеш-моб присвячений Дню Миру.
Патріотичний флеш-моб у Лисичанську / lisichansk.com.ua
Як повідомляє Lisichansk.com.ua, колона учнів, пройшла вулицями міста до монумента Другої світової війни, де школярі продовжили свій флеш-моб.
Читайте такожНа Луганщині завершується демонтаж пам'ятників тоталітарного режиму, лідирують Рубіжне та Сєверодонецьк
Патріотичний флеш-моб у Лисичанську / lisichansk.com.ua
Патріотичний флеш-моб у Лисичанську / lisichansk.com.ua
Патріотичний флеш-моб у Лисичанську / lisichansk.com.ua
Патріотичний флеш-моб у Лисичанську / lisichansk.com.ua
Згідно з повідомленням, на святкування були запрошені військовослужбовці 24-ї бригади, які в 2014 році разом з іншими підрозділами Збройних Сил України визволяли місто Лисичанськ від бойовиків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter