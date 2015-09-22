Матіос опублікував розмову комбата 28-ї бригади про ціни для фур з контрабандою (аудіо)

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці у Facebook. Як зазначається, слідчі дії здійснювала військова контррозвідка СБУ.

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За словами Матіоса, затриманий комбат підтвердив факт такої розмови з терористами.

На підтвердження обґрунтованості підозр комбату 28-ї окремої механізованої бригади, з дозволу прокурора у справі надаю легалізований матеріал негласних розшукових слідчих дій здійснених військовою контррозвідкою СБУ. Підозрюваний підтвердив факт такої розмови. Закон має бути законом! Один для всіх. Без винятків. Читайте і слухайте. Щоб краще зрозуміти контекст розмови - «100 рублей» - це 100 тисяч гривень, «120 рублей» - 120 тисяч гривен за фуру. Posted by Анатолій Матіос on 22 сентября 2015 г.

"Підозрюваний підтвердив факт такої розмови. Закон має бути законом! Один для всіх. Без винятків. Читайте і слухайте. Щоб краще зрозуміти контекст розмови - "100 рублей" - це 100 тисяч гривень, "120 рублей" - 120 тисяч гривень за фуру", - зазначив прокурор. Так, під час телефонної розмови комбат оприлюднив суму хабара за перетин вантажівки з продуктами лінії розмежування в зоні АТО.

Зокрема, за даними військового прокурора, за пропуск двох машин називається сума в 120 тисяч гривень: комбат Пушкар мав отримати 110 тисяч гривень, а співучасник 10 тисяч. Фура з цукром в свою чергу оцінювалась в мінімум 200 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, увечері в понеділок, 21 вересня, військова контррозвідка Служби безпеки України, спеціальний підрозділ "Альфа" і слідчі військової прокуратури Південного регіону затримали командира батальйону 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України за підозрою в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 1 млн 100 тис. грн.