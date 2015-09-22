Суд у Росії визначив дати засідань у справі Савченко

Донецький міський суд Ростовської області визначив дати засідань у справі української льотчиці, народного депутата Надії Савченко.

Про це повідомив один із її адвокатів Марк Фейгін у Twitter.

«Засідання у справі Савченко будуть 29,30 вересня, 1, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 жовтня», - написав він.

Інший адвокат Микола Полозов додав, що засідання будуть починатися об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Донецький міський суд Ростовської області розпочав слухання по суті кримінальної справи стосовно Савченко. На засідання суду не допустили журналістів, але допустили консула України і сестру льотчиці.

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Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі й перевезли в Росію. У РФ її обинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко йдеться про обвинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.