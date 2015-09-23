У Конгресі США схвалили резолюцію з вимогою звільнити Савченко

Про це посол України в США Валерій Чалий повідомив на своїй сторінці в соцмережі. "Палата Представників Конгресу США одностайно ухвалила резолюцію H.Res.50 "Заклик до звільнення українського пілота Надії Савченко, захопленої російськими силами у східній Україні, яка незаконно утримується в російській в’язниці з липня 2014 року", - повідомив Валерій Чалий.

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Дипломат зазначив, що документ, співавторами якого виступили 36 конгресменів від Демократичної та Республіканської партій, зокрема, засуджує Російську Федерацію за незаконне ув'язнення Надії Савченко та закликає негайно її звільнити.

Також у резолюції міститься заклик до США, їхніх європейських союзників та міжнародного співтовариства наполегливо підтримати зусилля, спрямовані на звільнення Надії Савченко та інших незаконно ув'язнених Росією осіб.

Проект резолюції був представлений конгресменами Сандером Левіним, Марсі Каптур, Майком Фітцпатриком, Майком Квіглі та Білом Паскрелем.

Крім цього, Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з початком розгляду по суті кримінальної справи над народним депутатом України Надією Савченко. "Викликає обурення, що обвинувачення ігнорує всі надані захистом докази її непричетності до інкримінованих злочинів, намагається вивести із справи Надії Савченко її захисників та обмежує доступ ЗМІ до цього політичного процесу", - зазначено в тексті.

МЗС України вкотре наголошує на сфабрикованості обвинувачень, висунутих російською стороною Надії Савченко та грубому порушенні Російською Федерацією норм міжнародного права.

"Закликаємо світове співтовариство посилити політичний і дипломатичний тиск на Російську Федерацію з метою звільнення Надії Савченко та всіх громадян України – політичних в’язнів, які продовжують незаконно утримуватися на території РФ", - наголосили в МЗС.