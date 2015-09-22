Суд відмовив прокурорам у відводі адвокатів Савченко

Донецький міський суд Ростовської області відмовив державним обвинувачам у відводі захисту української льотчиці, народного депутата Надії Савченко.

Про це повідомив один з її адвокатів Микола Полозов у Twitter.

«Трійка донецького міськсуду не наважилася задовольнити клопотання обвинувачення про відвід захисту Савченко», - написав Полозов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Донецький міський суд Ростовської області розпочав слухання по суті кримінальної справи проти Савченко. На засідання суду не допустили журналістів, але допустили консула України і сестру льотчиці.

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Державне обвинувачення у справі Савченко в ході засідання заявило відвід її адвокатам.

Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі проти Савченко йдеться про звинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.