Інцидент біля Харківської міськради кваліфікували як хуліганство та опір владі

Міліція розслідує інцидент біля Харківської міськради за двома статтями.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила прес-секретар ГУ МВС Харківської області Оксана Калмикова.

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"Поки ніхто не затриманий, проте співробітниками міліції проводяться усі необхідні заходи для того, щоб встановити людей, які брали участь у цих подіях, і вони в обов'язковому порядку будуть притягнуті до відповідальності. На сьогоднішній день попередньо їх дії кваліфіковані слідчими органами за ч. 2 ст. 296 (хуліганство), та ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронних органів) КК України", - заявила Калмикова.

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Раніше сьогодні повідомлялося, що невідомі люди в балаклавах проводять акцію біля будинку народного депутата, екс-голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна в Харкові. Пікетувальники одягнені в камуфляж і тримають прапори з символікою батальйону "Азов". Вони повісили на будинок Добкіна табличку "вул. Беркута" і розмалювали паркан. Також вони кидали вибухові пакети та фаєри.