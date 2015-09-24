Кабмін змінив порядок в'їзду до окупованого Криму

Зміни опубліковано 23 вересня на офіційному сайті у відповідній постанові Кабміну.

У списку підстав для отримання дозволу на в'їзд для іноземців додався ряд причин. Серед них - проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи задоволення релігійних потреб (виключно за клопотанням або за погодженням з Мінкультури), а також участь у заходах Меджлісу кримськотатарського народу.

Для здійснення журналістської діяльності представники зарубіжних ЗМІ повинні отримувати спеціальний дозвіл за погодженням з Міністерством інформполітики України.

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Правозахисники, представники міжнародних урядових і неурядових організацій повинні узгодити свій візит з Міністерством закордонних справ.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Російської Федерації організувала для польських підлітків поїздку в анексований Крим. При цьому польським школярам організували зустріч із представниками сепаратистської влади Криму. Директор Російсько-польського центру зазначив, що в документах підлітків не буде відміток про цей візит.