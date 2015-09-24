Відбиття збройної агресії РФ є основним завданням воєнної політики України - Воєнна доктрина

Про це йдеться у воєнній доктрині України, текст якої опублікований на сайті глави держави.

У документі визначені цілі та основні завдання воєнної політики України.

Зокрема, до основних цілей віднесено "відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України; забезпечення обороноздатності України на рівні, достатньому для запобігання виникненню збройного конфлікту, а у разі збройного конфлікту − для його локалізації і нейтралізації".

У доктрині зазначено, що Україна повинна брати участь у реалізації спільної політики безпеки і оборони Європейського Союзу.

Водночас, політика України засновуватиметься на прагненні підтримання дружніх відносин з усіма державами світу на основі міжнародних договорів, укладених на принципах рівноправності, невтручання у внутрішні справи, взаємоповаги до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

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"Головною метою воєнної політики України є створення умов для відновлення територіальної цілісності держави, її суверенітету і недоторканності в межах державного кордону України", - йдеться у доктрині.

Також, у найближчий час та у середньостроковій перспективі основними завданнями воєнної політики держави є локалізація та нейтралізація у найкоротший строк воєнно-політичної кризи у східних регіонах України, запобігання її переростанню у масштабну збройну агресію. Не передбачені законом збройні формування повинні бути ліквідованими. Добровольчі формування повинні бути інтегровані до складу Збройних Сил України, міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії. Держава повинна відновити повний контроль над державним кордоном.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року "Про нову редакцію Воєнної доктрини України".