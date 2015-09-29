Геращенко заявив про підготовку клопотання до суду про арешт пасинка Фірташа Калиновського без можливості застави

Про це повідомив народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі.

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«Зараз Сергій Калиновський затриманий, і слідчі готують клопотання до суду про тримання особи, яка вчинила ДТП зі смертельним результатом і багато років переховувалася від слідства, під арештом, без можливості внесення застави», - написав він.