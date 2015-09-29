Геращенко заявив про підготовку клопотання до суду про арешт пасинка Фірташа Калиновського без можливості застави
11:20, 29 вересня 2015Суспільство
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Пасинка Дмитра Фірташа Сергія Калиновського, який перебуває в розшуку за смертельне ДТП, затримано, і слідчі готують клопотання до суду про його арешт без можливості внесення застави.
Зараз Сергій Калиновський затриманий / Скріншот
Про це повідомив народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці в соцмережі.
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«Зараз Сергій Калиновський затриманий, і слідчі готують клопотання до суду про тримання особи, яка вчинила ДТП зі смертельним результатом і багато років переховувалася від слідства, під арештом, без можливості внесення застави», - написав він.
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