Кабмін доручив створити електронну карту поховань загиблих в АТО

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 23 вересня.

Як зазначається, уряд також доручив створити базу даних щодо поховань загиблих в АТО.

Згідно з розпорядженням, відповідальними призначені Інститут національної пам'яті, служба у справах ветеранів, силові, громадські та інші відомства та організації.

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Крім того, Кабмін доручив затвердити єдиний зразок надгробка на могилі бійця АТО та порядку його спорудження; увічнення пам'яті воїнів у пам'ятниках, меморіальних дошках назвах вулиць, стипендіях тощо.

Також планується спорудити в Києві Український національний пантеон і Національне військове меморіальне кладовище.