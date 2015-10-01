Блокада Криму: "Азов" зайняв блокпост "Чонгар" на адмінкордоні з півостровом

Про це заявив координатор полку "Азов" з питань блокади Криму Сергій Філімонов, передає "112 Україна".

"Нас прибуло 16 осіб, вранці будуть прибувати ще люди. Зайняли тільки точку "Чонгар", плануємо надалі займати всі 3 блокпоста", - зазначив він.

"Черг немає, фур взагалі немає. Пропускають легкові машини без проблем, попередньо перевіряючи документи. Обстановка спокійна. Будемо перебувати тут скільки треба, будемо стежити за ситуацією, і по можливості впливати на неї", - заявив Філімонов.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно будуть пропускати пішоходів і легковий транспорт.

Ініціатори блокади вважають, що українські компанії повинні припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією.