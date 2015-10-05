Підгорецький замок - окраса Львівщини

В Україні є безліч цікавих місць, про існування яких, з різних причин, переважна більшість людей навіть не здогадується. З одним з них ми хочемо вас познайомити та, при нагоді, запросити у гості. Це Підгорецький замок, знаходиться він на Львівщині, у селі Підгірці.

Для відвідин Підгорецького замку є декілька причин.

1. Історичне значення місцини.

2. Можливість помилуватись чудовим зразком ренесансного палацу, до архітектури якого були гармонійно вписані оборонні споруди.

3. Нагода отримати містичні враження — в палаці мешкає привид.

Історія замкового комплексу «Підгорецький замок»

Офіційно історія Підгорецького замку почалась в першій половині XVII ст. На території нинішнього палацу й раніше були споруди, але вони були внесені за наказом коронного гетьмана Станіслава Конецпольського, який придбав цю земельну ділянку та вирішив, що вона бездоганно підходить для побудови дворянської резиденції. Над проектом працювали два відомі у ті часи митця: італієць Андреа дель Аква, він розробляв зовнішній вигляд та інтер’єри палацу, та француз Гійом де Боплан, сферою роботи якого стали бастіонні укріплення, які Конецпольський бажав бачити у своїй резиденції. Так у Підгірцях з’явився замок-фортеця, унікальна споруда, яка досі вважається однією з перлин Західної України.

В період свого розквіту (XVIII століття) Підгорецький замок перетворився на «польський Версаль». В просторих залах було безліч дивовижних витворів мистецтва, інтер’єри були настільки вражаючими, що до палацу полюбляли навідуватись польські королі та інші європейські монархи. На жаль, останні власники, князі Сангушко, були змушені покинути палац у 1939 році та вивезти більшу частину колекцій. Потім замок неодноразово грабували, велика пожежа, яка охопила будівлю за радянських часів, довершила спустошення.

Цікавий факт

Щоб уявити, наскільки велично виглядали ці зали, можна передивитись відому стрічку «Д'Артаньян і три мушкетери». Підгорецький замок в ній перевтілився в Ратушу, де, на балу міських старійшин, королева чекала свої алмазні підвіски.

Замок в наші дні

Наразі палац зачинено на реставрацію. Але відвідувачів гостинно зустріне чудовий парк, він відноситься до італійського стилю і не має аналогів в Україні. Можна оглянути заїжджий двір, де, поряд в приміщеннями для обслуги, у давні часи розташовувались корчма и готель. За 300 метрів від парку знаходиться римсько-католицький костел Воздвиження та св. Йосипа, збудований у XVIII ст. на замовлення одного з володарів палацу Вацлава Жевуського. Відкрито для огляду замкове підземелля, яке має власну , доволі містичну історію.

Резиденція, за довгі роки свого існування, була у володінні багатьох відомих особистостей. Серед них був Северин Жевуський, який проводив у цих стінах алхімічні досліди. Лабораторія, в якій алхімік намагався винайти філософський камінь, відтворена у підземеллі.

Підгорецький замок і привид - Білої Пані

З цими темними похмурими закутками пов’язана сумна легенда замку. Вона розповідає про молоду жінку, дружину одного з власників резиденції, яка була замурована живцем в підземній стіні. З того часу привид блукає залами палацу, місцеві жителі кличуть її Біла Пані.

Бажаєте дізнатись більше про Білу Пані та Підгорецький замок загалом? Запрошуємо подивитись відео.

Відео знято за підтримки Всеукраїнського торгового порталу Tatet.UA

Як дістатися

Доїхати до с. Підгірці можна зі Львова, автобусом чи маршрутним таксі, вони відправляються від автостанції № 2. Самостійно відшукати село неважко — треба їхати в бік м. Броди, далі на Золочів, на дорозі до якого і знаходяться Підгірці.

Джерело: Блог про подорожі way2way.com.ua