Рятувальники доставлять гумдопомогу для жителів Донецької та Луганської областей

З міста Харків на схід України будуть відправлені 6 вантажівок з продовольчою гуманітарною допомогою, повідомили у прес-службі ДСНС.

Всього буде доставлено 60 тис. банок рибних консерв та 80 тонн вершкового масла, які виділені з державного резерву країни.

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До Маріуполя Донецької області доправлять одну машину, до Краматорська Донецької області – дві, до Севєродонецька Луганської області – три.

Гуманітарна допомога буде передана до Донецької обласної державної адміністрації та Луганської обласної військово-цивільної адміністрації для подальшого розповсюдження серед місцевого населення.