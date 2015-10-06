Рятувальники доставлять гумдопомогу для жителів Донецької та Луганської областей
07:15, 06 жовтня 2015Суспільство
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8 жовтня рятувальники ДСНС доставлять урядову гуманітарну допомогу для жителів Донецької та Луганської областей.
Гуманітарна допомога надійде місцевим жителям 8 жовтня / facebook.com/iryna.gerashchenko
З міста Харків на схід України будуть відправлені 6 вантажівок з продовольчою гуманітарною допомогою, повідомили у прес-службі ДСНС.
Всього буде доставлено 60 тис. банок рибних консерв та 80 тонн вершкового масла, які виділені з державного резерву країни.
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До Маріуполя Донецької області доправлять одну машину, до Краматорська Донецької області – дві, до Севєродонецька Луганської області – три.
Гуманітарна допомога буде передана до Донецької обласної державної адміністрації та Луганської обласної військово-цивільної адміністрації для подальшого розповсюдження серед місцевого населення.
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