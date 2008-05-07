Ющенко оцінив пияцтво за кермом у 500 доларів
Президент вимагає від ВР ухвалити закон
|Ігор ПУКШИН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН сьогодні на брифінгу.
І.ПУКШИН зазначив, що сьогодні В.ЮЩЕНКО звернувся з листами до парламенту, міністра внутрішніх справ та губернаторів з приводу катастрофічної ситуації, що склалась на дорогах.
І.ПУКШИН нагадав, що за останні 10 днів на автошляхах загинули 252 особи, а кількість ДТП протягом останнього місяця значно збільшилась.
Тому Президент вимагає від парламенту невідкладно ухвалити в цілому законопроект щодо безпеки дорожнього руху, який підвищує відповідальність водіїв, а також розміри штрафів за порушення правил дорожнього руху.
Від міністра внутрішніх справ та губернаторів Президент вимагає вжити ряд заходів щодо боротьби з порушеннями водіями правил дорожнього руху, наголосив І.ПУКШИН.
Як повідомляв УНІАН, 20 березня 2008 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», внесений Президентом.
Законопроектом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Земельного і Бюджетного кодексів та Законів України "Про міліцію", "Про дорожній рух", "Про рекламу", "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".
Основними положеннями законопроекту є зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Законопроектом пропонується збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. У середньому штраф за правопорушення становитиме 85-100 грн. Значно підвищується відповідальність за вчинення грубих порушень правил дорожнього руху. Зокрема, штраф за проїзд на заборонний сигнал світлофора складатиме 170-204 грн., а за керування транспортним засобом у нетверезому стані 1360-2550 грн.
За грубі та систематичні порушення правил дорожнього руху (керування транспортним засобом у стані алкогольного чи іншого сп’яніння, вчинення дорожньо-транспортної пригоди тощо) рішення про стягнення у виді позбавлення права керування транспортним засобом або накладення штрафу у значному розмірі прийматимуться виключно судом.
Запроваджується механізм контролю за систематичним порушенням правил дорожнього руху шляхом нарахування штрафних балів. У разі порушення цих правил особою, сума нарахованих штрафних балів якої досягне або перевищуватиме 30 штрафних балів, її в судовому порядку буде позбавлено права керування транспортним засобом, при цьому нараховані штрафні бали погашаються.