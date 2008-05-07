Ющенко оцінив пияцтво за кермом у 500 доларів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, щоб Верховна Рада невідкладно ухвалила закон, що передбачає суттєву підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН сьогодні на брифінгу.

І.ПУКШИН зазначив, що сьогодні В.ЮЩЕНКО звернувся з листами до парламенту, міністра внутрішніх справ та губернаторів з приводу катастрофічної ситуації, що склалась на дорогах.

І.ПУКШИН нагадав, що за останні 10 днів на автошляхах загинули 252 особи, а кількість ДТП протягом останнього місяця значно збільшилась.

Тому Президент вимагає від парламенту невідкладно ухвалити в цілому законопроект щодо безпеки дорожнього руху, який підвищує відповідальність водіїв, а також розміри штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Від міністра внутрішніх справ та губернаторів Президент вимагає вжити ряд заходів щодо боротьби з порушеннями водіями правил дорожнього руху, наголосив І.ПУКШИН.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня 2008 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», внесений Президентом.

Законопроектом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Земельного і Бюджетного кодексів та Законів України "Про міліцію", "Про дорожній рух", "Про рекламу", "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Основними положеннями законопроекту є зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Законопроектом пропонується збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. У середньому штраф за правопорушення становитиме 85-100 грн. Значно підвищується відповідальність за вчинення грубих порушень правил дорожнього руху. Зокрема, штраф за проїзд на заборонний сигнал світлофора складатиме 170-204 грн., а за керування транспортним засобом у нетверезому стані 1360-2550 грн.

За грубі та систематичні порушення правил дорожнього руху (керування транспортним засобом у стані алкогольного чи іншого сп’яніння, вчинення дорожньо-транспортної пригоди тощо) рішення про стягнення у виді позбавлення права керування транспортним засобом або накладення штрафу у значному розмірі прийматимуться виключно судом.

Запроваджується механізм контролю за систематичним порушенням правил дорожнього руху шляхом нарахування штрафних балів. У разі порушення цих правил особою, сума нарахованих штрафних балів якої досягне або перевищуватиме 30 штрафних балів, її в судовому порядку буде позбавлено права керування транспортним засобом, при цьому нараховані штрафні бали погашаються.