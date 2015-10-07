Матіос: Під час затримання вбито найнебезпечнішого бійця роти "Торнадо"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Був знешкоджений розшукуваний військовою прокуратурою за вчинення особливо тяжких злочинів, раніше п'ять раз засуджений співробітник роти "Торнадо" Дьякон В.М. ( кличка "Толстий"). Внаслідок законного застосування зброї працівниками міліціі, до приїзду швидкої допомоги, підозрюваний помер", - написав він.

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За його словами, боєць "Торнадо" вчинив збройний опір під час затримання: вистрелив у міліціонерів обойму з пістолета Макарова і намагався кинути гранату.

Як зазначив Матіос, у місці переховування розшукуваного виявлено снайперську гвинтівку, 5 гранат, набої і раніше викрадені у мешканців Луганської області матеріальні цінності та автомобіль.

"Згідно показів потерпілих у справі, загиблий спільно з "Моджахедом" відрізнявся найбільшою жорстокістю і безжальністю при катуванні незаконно затриманих цивільних людей.Така от доля і результат безлічі людських сліз та горя", - зазначив військовий прокурор.

Як повідомляв УНІАН, у середу ввечері, 9 вересня, слідчі Головної військової прокуратури та співробітники департаменту карного розшуку МВС затримали бійця роти "Торнадо" на прізвисько "Моджахед", підозрюваного у скоєнні особливо тяжких злочинів.