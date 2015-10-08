Аброськін запевнив, що передумов до зриву виборів на Донеччині немає

На сьогодні передумов до зриву виборів у Донецькій області внаслідок можливої небезпеки немає.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

Він зазначив, що на сьогодні зареєстровано лише 17 звернень, пов'язаних із порушенням виборчого законодавства, з них по Маріуполю – 7.

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«Відповідально заявляю – ситуація в області, в тому числі Маріуполі, спокійна і підконтрольна органам правопорядку. Ми повною мірою забезпечуємо законність проходження виборчого процесу. За 16 днів до дня голосування на всю Донецьку область зареєстровано лише 17 звернень, пов'язаних із порушенням виборчого законодавства, з них по Маріуполю – 7. В результаті перевірки факти ні по жодному з цих 7 не підтвердилися», - написав він.

Аброськін також закликав усі виборчі штаби «не використовувати тему безпеки у своїй агітаційно-пропагандистській роботі».

«Передумов до зриву виборів через можливу небезпеку немає. Ми забезпечуємо порядок і закон на території регіону. Учасники виборчого процесу, якщо у вас є конкретні факти порушень законодавства, що належать до компетенції правоохоронних органів, прошу звертатися до органів внутрішніх справ для перевірки і необхідного усунення, в разі підтвердження таких», - написав він.