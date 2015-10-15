У Миколаєві затримали прихильників "ЛНР" і "ДНР", які встановили на проспекті прапор України зі свастикою

Як повідомили УНІАН у прес-групі Миколаївського обласного управління відомства, 14 жовтня було затримано трьох учасників групи.

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"Зловмисники проводили протестні акції, спрямовані на дискредитацію влади, поширювали листівки антиукраїнської спрямованості, наносили зображення з проросійською символікою в публічних місцях, чинили наругу над державним прапором України та білбордами з героями АТО", - сказано в повідомленні відомства.

Зловмисників затримали після того, як вони встановили на одному з міських проспектів національний прапор зі свастикою.

Крім того, під час обшуків у трьох спільників терористів вилучено бойові гранати Ф-1 та РГД-5 та антиукраїнські листівки.

У рамках відкритих кримінальних проваджень за ст. 258-3 (створення терористичної групи), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) ККУ затриманим оголошено про підозру.