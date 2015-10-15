Державне телерадіомовлення почало трансляцію на тимчасово окуповану частину Луганської області
Телеканал "ЛОТ" і радіо "Пульс" Луганської обласної державної телерадіокомпанії почали мовлення на тимчасово окуповану частину Луганської області.
Про це повідомив заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.
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"Тепер вони доступні в Луганську і у прифронтових Станично-Луганському та сусідніх районах", - написав він у соцмережі. Досі там можна було дивитися і слухати тільки пропагандистські російські й сепаратистські канали, зазначив Юрій Клименко.
Крім того, додав він, уже встановили чи збираються найближчим часом встановити потужніші передавачі для мовлення на тимчасовов окупованих територіях і в інших місцях області.
Друзья, телеканал «ЛОТ» и радио «Пульс» теперь вещают на оккупированный Луганск, а также доступны жителям прифронтовых С...Posted by Юрій Клименко on Thursday, 15 October 2015