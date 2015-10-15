Державне телерадіомовлення почало трансляцію на тимчасово окуповану частину Луганської області

Про це повідомив заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

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"Тепер вони доступні в Луганську і у прифронтових Станично-Луганському та сусідніх районах", - написав він у соцмережі. Досі там можна було дивитися і слухати тільки пропагандистські російські й сепаратистські канали, зазначив Юрій Клименко.

Крім того, додав він, уже встановили чи збираються найближчим часом встановити потужніші передавачі для мовлення на тимчасовов окупованих територіях і в інших місцях області.