У Донецькій області міліція затримала одного з організаторів псевдореферендуму
У Донецькій області міліція затримала місцевого жителя, який був організатором незаконного референдуму в Красногорівці, а також здійснював "охорону порядку" під час проведення фейкового референдуму в Донецьку.
Як повідомляє прес-служба Мар'їнського райвідділу Головного управління МВС у Донецькій області, "встановлено, що 42-річний місцевий житель був організатором незаконного референдуму в Красногорівці і координатором незаконних збройних формувань, здійснював «охорону порядку» під час проведення фейкового референдуму в Донецьку і був тюремником затриманих бойовиками прихильників єдності України в будівлі Донецької обласної держадміністрації".
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За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 258-3 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("створення терористичної групи чи терористичної організації"; "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"). Фігуранту загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.
Крім того, в ході відпрацювання Красногорівки, в одному з покинутих будинків співробітники міліції виявили 2 автомата "Сайга-МК", 3 магазини і 85 патронів калібру 7,62 мм.
За даними місцевих жителів, господарі виїхали в Росію.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").