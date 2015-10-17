У Донецькій області міліція затримала одного з організаторів псевдореферендуму

Як повідомляє прес-служба Мар'їнського райвідділу Головного управління МВС у Донецькій області, "встановлено, що 42-річний місцевий житель був організатором незаконного референдуму в Красногорівці і координатором незаконних збройних формувань, здійснював «охорону порядку» під час проведення фейкового референдуму в Донецьку і був тюремником затриманих бойовиками прихильників єдності України в будівлі Донецької обласної держадміністрації".

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За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 258-3 і ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("створення терористичної групи чи терористичної організації"; "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"). Фігуранту загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Крім того, в ході відпрацювання Красногорівки, в одному з покинутих будинків співробітники міліції виявили 2 автомата "Сайга-МК", 3 магазини і 85 патронів калібру 7,62 мм.

За даними місцевих жителів, господарі виїхали в Росію.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").