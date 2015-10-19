"Експерименти" Міноборони залишать солдатів голодними - Тимчук

Передача військовим частинам функції продовольчого забезпечення провокує корупцію серед армійських чиновників і призведе до погіршення якості харчування військовослужбовців.

Таку думку висловив народний депутат і координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук в інтерв'ю сайту «Обозреватель».

«Зараз нав'язується думка, що при «совковій» системі в цій сфері, мовляв, корупції і крадіжок було менше. Я вам скажу зі свого досвіду навчання у військовому училищі і початку офіцерської служби. Коли командування військової частини займається повністю і закупівлею продовольства, і годуванням солдатів, коли цим займаються начпрод і штаб тилу тощо, - корупційний ризик просто величезний. Кухарі несуть щовечора додому величезні сумки з їжею з їдальні, працівники продовольчих складів – те ж саме, і на КПП їх вільно пропускають, бо всі мають свою частину з цього. А на солдатському або курсантському столі залишаються жалюгідні крихти», - вважає Тимчук.

При цьому парламентарій наголошує, що корупція піде на низовий рівень, де їй важко буде протидіяти.

«Розмови про те, що така система відразу зробить харчування якісним, викликає, щонайменше, здивування. Просто при аутсорсингу корупція і крадіжки зосереджуються на «верхньому» рівні, де проводяться тендери, і де їх можна відстежити і де боротися з ними цілком реально, а при «совковій» системі крадіжки йдуть «вниз», на рівень окремих частин і підрозділів, де їх відстежити практично неможливо», - пояснює координатор «Інформаційного опору».

Дмитро Тимчук також нагадав, що кілька років тому керівництво Міноборони вже намагалися повернути в українську армію наряди на кухню.

«Коли у нас був міністром оборони пан Єжель, він починав викидати з «військового ринку» компанії, які раніше забезпечували харчування, і заводити свої. Тоді виникла кризова ситуація фактично – військові частини сиділи на сухому пайку, а міністр кричав, що він взагалі прибере цей аутсорсинг і поверне наряди на кухню. Тоді цього не сталося. Але зараз аналогічна ситуація», - говорить військовий експерт.

Народний депутат також уточнює, що повернення до радянської практики нарядів по кухні в Міноборони - це не перехід до стандартів НАТО, а повернення назад.

«Замість того, щоб удосконалювати існуючу систему, в першу чергу з урахуванням досвіду країн НАТО, чомусь військове керівництво по суті каже «давайте повернемося назад», повернемо солдатів на кухню і забудемо про аутсорсинг. І найголовніше, це прикривається стандартами НАТО, що взагалі звучить як байка», - зазначає Тимчук.

Як повідомлялося, у Львівській академії сухопутних військ та Одеській береговій базі МВС проводиться експеримент, який передбачає передачу функцій продовольчого забезпечення солдатів безпосередньо військовим частинам. У рамках експерименту військовослужбовці вже почали нести службу на кухні.