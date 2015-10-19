Бойовики заявили, що завтра почнуть відводити озброєння калібром менше 100 мм від Дебальцевого

Про це заявив заступник "командувача корпусом Міноборони "ДНР" Едуард Басурін, передає один з інформресурсів бойовиків.

Читайте такожРосія тягнула з коридором під Іловайськом, щоб облаштувати засідки на українські колони - Міноборони

"Завтра в Дебальцевому розпочнеться перший з трьох етапів відводу озброєння. Він буде проходити в три етапи: спочатку з Дебальцевського напрямку, потім з південного напрямку, і в останню чергу від ділянки лінії розмежування, прилеглої до Донецька", – стверджує Басурін.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 2 жовтня після зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в Парижі заявив, що українська сторона з 3 жовтня почне відведення техніки і озброєння калібру до 100 мм від лінії розмежування на Донбасі.

16 жовтня прес-центр АТО заявив, що українські військові завершили відведення мінометів калібру менше 100 мм в секторі "А" зони АТО на Донбасі, тобто в Луганській області.