Перший етап відведення озброєння в Луганській області буде закінчено після звіту місії ОБСЄ - Лисенко

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Він нагадав, що у зоні АТО триває процес відведення озброєння від лінії розмежування.

Читайте такожУкраїнські військові завершили відведення мінометів калібром до 100 міліметрів у секторі "А"

"Спостерігачі ОБСЄ вже завершили верифікацію відведених озброєнь. Перший етап відведення на Луганському напрямку буде завершено після оприлюднення офіційного звіту місії", - сказав Андрій Лисенко.

Крім того, він нагадав, що противник 20 жовтня має намір розпочати відведення озброєння від лінії розмежування.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 2 жовтня після зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в Парижі заявив, що українська сторона із 3 жовтня почне відведення техніки та озброєння калібром до 100 мм від лінії розмежування на Донбасі.

16 жовтня прес-центр АТО заявив, що українські військові завершили відведення мінометів калібром менше 100 мм у секторі "А" зони АТО на Донбасі, тобто в Луганській області.