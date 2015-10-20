Чехія намагається спростити працевлаштування українців - ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На думку чеського прем’єра, до Чехії потрібно запрошувати іноземних фахівців, передусім із близьких і споріднених культурною традицією країн. Однак система надання довготермінових віз із метою працевлаштування, зокрема, громадянам України, в Чехії працює погано.

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"Найбільшим реальним бар’єром є сьогодні функціонування візової системи з Україною, яка, по суті, є цілковито недієздатною. Уряд уже незабаром розгляне проект закону, який дасть можливість працедавцям, що шукають робочу силу в Україні, заявити про свої потреби, щоб таким чином зрушити систему з місця", – наголосив Соботка.

Чеська економіка сьогодні належить до найуспішніших у Європейському союзі, однак її гальмом у майбутньому може стати брак кваліфікованої робочої сили.

Вирішити проблему мають удосконалення технічної освіти, спрощення працевлаштування кваліфікованих іноземних працівників, у тому числі й із України, а також розбудова інфраструктури.