Чехія намагається спростити працевлаштування українців - ЗМІ
Чехія потребує активної й регульованої міграційної політики, заявив сьогодні голова уряду країни Богуслав Соботка на конференції "Чехія: як наші справи?".
Про це повідомляє Радіо Свобода.
На думку чеського прем’єра, до Чехії потрібно запрошувати іноземних фахівців, передусім із близьких і споріднених культурною традицією країн. Однак система надання довготермінових віз із метою працевлаштування, зокрема, громадянам України, в Чехії працює погано.
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"Найбільшим реальним бар’єром є сьогодні функціонування візової системи з Україною, яка, по суті, є цілковито недієздатною. Уряд уже незабаром розгляне проект закону, який дасть можливість працедавцям, що шукають робочу силу в Україні, заявити про свої потреби, щоб таким чином зрушити систему з місця", – наголосив Соботка.
Чеська економіка сьогодні належить до найуспішніших у Європейському союзі, однак її гальмом у майбутньому може стати брак кваліфікованої робочої сили.
Вирішити проблему мають удосконалення технічної освіти, спрощення працевлаштування кваліфікованих іноземних працівників, у тому числі й із України, а також розбудова інфраструктури.