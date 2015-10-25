В Донецьку бойовики збивають українські герби з адмінбудівлі в центрі міста (фото)

Про це повідомляє один з інформресурсів "ДНР".

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"Активісти" збили герби зі стін будівлі і обіцяють відправити осколки Петрові Порошенку. Місця, де на фасаді розташовувалася державна символіка, зафарбували.

Від початку акції охорона компанії "Вода Донбасу" звернулася до "поліції". Проте "правоохоронці" приїхали і не стали перешкоджати демонтажу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованих проросійськими бойовиками "ДНР" Макіївці і частково Донецьку припинилось постачання газу і опалення.