В Донецьку бойовики збивають українські герби з адмінбудівлі в центрі міста (фото)

15:45, 25 жовтня 2015
Суспільство
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В центрі окупованого Донецька бойовики демонтували чотири українських герби з будівлі КП "Вода Донбасу".

Демонтаж гербів у Донецку / Інформресурс бойовиків

Про це повідомляє один з інформресурсів "ДНР".

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"Активісти" збили герби зі стін будівлі і обіцяють відправити осколки Петрові Порошенку. Місця, де на фасаді розташовувалася державна символіка, зафарбували.

Демонтаж гербів у Донецьку / Інформресурс бойовиків

Від початку акції охорона компанії "Вода Донбасу" звернулася до "поліції". Проте "правоохоронці" приїхали і не стали перешкоджати демонтажу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованих проросійськими бойовиками "ДНР" Макіївці і частково Донецьку припинилось постачання газу і опалення. 

Демонтаж гербів у Донецку / Інформресурс бойовиків

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