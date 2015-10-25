В Донецьку бойовики збивають українські герби з адмінбудівлі в центрі міста (фото)
15:45, 25 жовтня 2015Суспільство
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В центрі окупованого Донецька бойовики демонтували чотири українських герби з будівлі КП "Вода Донбасу".
Демонтаж гербів у Донецку / Інформресурс бойовиків
Про це повідомляє один з інформресурсів "ДНР".
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"Активісти" збили герби зі стін будівлі і обіцяють відправити осколки Петрові Порошенку. Місця, де на фасаді розташовувалася державна символіка, зафарбували.
Демонтаж гербів у Донецьку / Інформресурс бойовиків
Від початку акції охорона компанії "Вода Донбасу" звернулася до "поліції". Проте "правоохоронці" приїхали і не стали перешкоджати демонтажу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованих проросійськими бойовиками "ДНР" Макіївці і частково Донецьку припинилось постачання газу і опалення.
Демонтаж гербів у Донецку / Інформресурс бойовиків
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