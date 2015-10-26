Необхідно терміново підготувати школи у зоні АТО до опалювального сезону - дитячий омбудсмен

Про це він сказав під час зустрічі із представником делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста Аланом Ешліманом, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

За словами Кулеби, під час останньої поїздки до зони проведення АТО він особисто побачив неготовність багатьох навчальних закладів до навчання дітей в холодну пору року – не всюди засклені вікна, відремонтований дах, подекуди системи опалення не пройшли відповідних тестувань.

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У свою чергу Ешліман наголосив на необхідності проведення для вчителів та дітей інструктажів і консультацій про правила поведінки під час обстрілів, а також - надання основних стандартних порад з евакуації.

Кулеба підкреслив, що попри небезпеку та відсутність комфортних умов проживання, багато людей не виявляють бажання покидати свої домівки у зоні АТО, серед них і батьки з дітьми, тому для таких дітей необхідно створити всі умови для реалізації їх права на освіту.

Крім того, Кулеба зазначив, що учні, які проживають на тимчасово окупованих територіях, можуть продовжити навчання на контрольованій українською владою території за всіма існуючими формами. Для цього Міністерством освіти і науки прийнято усі необхідні нормативні акти, зокрема, зважаючи на ситуацію, що несе загрозу життю і здоров’ю дітей, відпрацьовано механізм їх зарахування на екстернатну або дистанційну форму навчання.

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Учні старшої школи, які не мають документа про здобуту базову загальну середню освіту державного зразка, можуть завершити опанування навчальної програми 9 класу екстерном та в найкоротший термін отримати відповідний документ про освіту і продовжити навчання у 10 класі за обраною формою навчання у тому ж навчальному році.

Як зазначається в повідомленні, під час зустрічі було досягнуто домовленості про подальшу співпрацю та об’єднання зусиль для забезпечення усім необхідним дітей, які проживають у зоні проведення АТО.