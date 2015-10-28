У Москві поліція обшукала квартиру одного з лідерів української діаспори і забрала його у відділок

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив його син Тарас. "Сьогодні у батьків вдома пройшов обшук, почалось це близько 8-ї ранку, забрали комп’ютери, якісь документи", - сказав він.

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За словами сина Валерія Семенка, його батько поїхав з поліцейськими, з 12.00 за московським часом з ним немає зв’язку.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня Федеральна служба безпеки РФ заборонила виїзд у Росію одному з лідерів української громади – відповідальному секретарю Українського конгресу РФ, співголові регіональної громадської організації "Українці Москви" Віктору Гіржову.

Сьогодні, 28 жовтня, у Бібліотеці української літератури в Москві відбувається обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу.

За словами співробітника бібліотеки, "повторюються події, які були в 2010 році. Абсолютно несподівано близько 10 співробітників поліції і ОМОН прибули до бібліотеки, вони підкидають якусь літературу, очевидно, націоналістичну".

Він також повідомив, що на місце викликані російські пропагандистські ЗМІ.