На Донеччині затримали прикордонників під час отримання хабара у 200 тисяч від контрабандистів (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Сьогодні вранці, за оперативною інформацією та сприяння об’єднаного Штабу СБУ в АТО, військовою прокуратурою сил АТО при отримання частини хабаря в розмірі 200 тисяч гривень затримано "на гарячому" старшого офіцера Донецького прикордонного загону та начальника відділення ОБПК "Волноваха", які організували злочинну схему отримання коштів від осіб, що здійснювали незаконне переміщення товарів на тимчасово неконтрольовану територію", - йдеться в повідомленні.

За словами Матіоса, "горе-прикордонники брали гроші фактично на самій лінії розмежування на виду всієї черги людей та автомобілів".

Згідно з повідомленням, прикордонників затримано, їм оголошено підозри, йдуть невідкладні слідчі дії.