ВООЗ і ЮНІСЕФ нахвалюють індійську вакцину і лякають Україну наслідками

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Центр контролю за захворюваннями (Атланта, США (CDC), висловлюють жаль з приводу призупинення в Україні кампанії вакцинації проти кору та краснухи.

Як ідеться у переданому УНІАН повідмленні цих установ, «таке рішення буде мати довгострокові наслідки не тільки для кампанії проти кору та краснухи, а й для охоплення плановою імунізацією, і як результат – може призвести до спалахів інших інфекційних захворювань».

«Протягом 2005-2006 років Україна пережила важкі спалахи кору. Було інфіковано понад 50 тисяч молодих людей, що становило 80% загальної кількості випадків кору в Європі. На краснуху щороку хворіють понад 20 тисяч молодих українців. Також великий спалах краснухи був у 2002 році, протягом якого постраждало понад 100 тисяч осіб, що спричинило випадки серйозних вроджених вад», йдеться у повідомленні.

ВООЗ, ЮНІСЕФ та CDC попереджають про те, що «без кампанії в Україні знову будуть спалахи інфекції. Міжнародні партнери з охорони здоров’я закликають уряд України підтвердити свої зобов’язання щодо стратегії ВООЗ з подолання кору та краснухи в Європі до 2010 року».

ВООЗ, ЮНІСЕФ і CDC наголошують, що вакцину проти кору та краснухи, яка використовується в Україні, було прекваліфіковано ВООЗ та виготовлено згідно з найвищими міжнародними стандартами, а найбільшим виробником вакцин проти кору та краснухи в світі є Serum Institute of India. Кожні двоє з трьох дітей, які пройшли імунізацію проти кору і краснухи, отримали щеплення вакциною цього виробника. «Дана вакцина проти кору та краснухи має відмінну попередню історію використання у країнах Європи та СНД. Понад 34 мільйони молодих людей були імунізовані саме цією вакциною. Вакцина проти краснухи того самого виробника використовується в Україні з 2002 року. Понад 1,3 мільйони осіб було щеплено», зазначається у повідомленні.

Міжнародні партнери закликають уряд України «завершити та оголосити результати розслідування смерті юнака (17-річного школяра з Краматорська) для того, щоб відновити довіру населення до імунізації. Імунізація є важливою частиною охорони здоров’я населення і гарантує фундаментальні права на виживання та захист від інфекційних захворювань». ВООЗ, ЮНІСЕФ та CDC запевняють уряд і громадян України у своїй повній підтримці щодо вирішення даної ситуації.