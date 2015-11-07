Олену Лукаш продовжують утримувати в СІЗО

Увечері 6 листопада захисники колишньої чиновниці разом із народним депутатом Нестором Шуфричем приїхали забрати Лукаш з ізолятора, але їх залишили ні з чим і порадили прийти у понеділок, повідомляє ТСН.

Смирнов у коментарі ТСН сказав, що прийшов до СІЗО з рішенням суду, який передбачає звільнення Лукаш з-під варти із внесенням застави у 5 млн грн. Як відомо, заставу за екс-міністра вніс народний депутат Вадим Новинський.

В адвоката Лукаш, за його словами, був оригінал платіжного документу, який підтверджує внесення застави, і довідка казначейства, яка підтверджує отримання коштів.

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Спочатку Шуфричу, Смирнову та іншим дозволили увійти на територію слідчого ізолятора, відкривши ворота, а на КПП попросили піти геть. Коли ворота зачинилися, черговий сказав, що з адміністрації нікого немає і порадив прийти у понеділок.

"Що буде робити людина у незаконному утриманні дві доби, мені наразі невідомо. Як ви розумієте, підстава для її утримання — формальна відсутність керівника ізолятору", - сказав Андрій Смирнов у коменарі ТСН.

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Як повідомляв УНІАН раніше, народний депутат України Вадим Новинський від "Опозиційного блоку" вніс заставу за колишнього міністра юстиції України Олену Лукаш.

Нагадаємо, СБУ 5 листопада заявили про затримання Лукаш, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, Лукаш повернулася в Україну і була затримана в Києві. Датою зникнення Лукаш зазначено 28 липня 2015 року.

Прокуратура 5 листопада повідомила Лукаш про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння в період перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Сьогодні Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра юстиції запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн 116 тис. грн.