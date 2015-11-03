Україські БТРи вироблятимуть в Таїланді

Про це повідомили у прес-службі Ради національної безпеки України.

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Документ був підписаний українською делегацією на міжнародній виставці озброєння "Defense&Security-2015", що проходить в Бангкоку. Угода передбачає локалізацію виробництва бронемашин сімейства БТР-3 на території Королівства Таїланд.

"Налагодження такого виробництва - це можливість отримати не лише додаткові фінансові надходження для України, але і оновити наявні потужності з виробництва та модернізації військової техніки для власних потреб. Окрім цього, це стане чудовою можливістю укріпити позиції України в азіатському регіоні", - зазначив у коментарі Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олег Гладковський.

Зараз в межах українсько-тайської співпраці, згідно з двома попередніми договорами, Україна поставляє до Таїланду бронетранспортери, танки, машини підтримки та обслуговування.