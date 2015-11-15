Нацрада: публікація в ЗМІ у "день тиші" запису з соцмережі кандидата у мери порушує законодавство

Про це сказала в коментарі УНІАН перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк.

«Це типове порушення закону про місцеві вибори і закону про телебачення, це приклад махрової джинси», - сказала Герасим’юк.

Вона заявила, що «Інтер» вже був неодноразово попереджений листами, в яких містилося прохання пояснити, чому здійснюються такі порушення, передусім агітація в інформаційних програмах. «Це є один з нових популярних видів порушень у цій кампанії», - додала Герасим’юк.

За її словами, телеканал «Інтер» поки що не відповів на попередні звернення Нацради щодо подібних порушень, коли використовувалася так звана «соціологія» для пропаганди без будь-яких ознак соціології, а також інші види агітації в інформаційних ефірах, що є не тільки неприпустимим порушенням законів, а ще свідчить про таку «болючу проблему як використання олігархами своїх ЗМІ для вирішення своїх політичних та бізнесових проблем».

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«Це є неприпустимим, оскільки викривлює роль ЗМІ, використання свободи слова і стандартів журналістики не з метою інформування суспільства, чому має служити ЗМІ, кому б він не належав. Це велика проблема, яку необхідно вирішувати, адже суспільство губиться у фальшивій інформації, суспільство не отримує інформацію, яку ЗМІ мають йому давати», - сказала Герасим’юк.

На запитання щодо можливих наслідків за такі порушення, Герасим’юк відповіла, що «це слабке місце». «Ми поки що не можемо за це покарати, оскільки законодавець визначив Нацраду як орган, який може моніторити ситуацію, але не має жодних важелів, щоб усунути ці порушення», - сказала вона.

«Закон дає нам право моніторити, надсилати листи на канали з вимогою пояснень, дає нам право писати в ЦВК і сигналізувати про порушення. І що маємо натомість? ЦВК пише, що це ваша справа - моніторити, тобто відсилає нам назад, а в законі не сказано, що нам робити далі. Ми не маємо права давати попередження саме стосовно порушення закону про вибори», - додала вона.

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«Ці вибори показали ще раз, що в нас інформаційне середовище хворе і не несе жодної відповідальності перед громадянами», - зазначила Герасим’юк.

Як повідомлялося, 14 листопада ввечері ведучий «Подробиць» на телеканалі «Інтер» зачитав пост Вілкула на Facebook, де він звинувачує свого конкурента Філатова в підготовці провокацій на виборах.

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Експерти-юристи вважають, що таким повідомленням ведучий схиляв виборців голосувати за одного з кандидатів у мери Дніпропетровська і нагнітав обстановку, повідомляючи неперевірену інформацію.

Вони зазначають, що телеканал порушив «день тиші», надавши слово для агітації одному з кандидатів у мери.

Таким чином, зауважують юристи, це є порушенням ст. 54, 60 Закону України "Про місцеві вибори".