У Генштабі анонсували сьому хвилю мобілізації

16:00, 17 листопада 2015
Суспільство
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Найближчим часом проведення сьомої хвилі мобілізації до Збройних Сил України не очікується.

Фото УНИАН

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"Сьому хвилю мобілізації до Збройних Сил України буде проведено на підставі відповідного указу президента України. Рішення про її початок ухвалює президент України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що наразі Генштаб зосереджується на залученні до лав ЗСУ військовослужбовців за контрактом.

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"За попередніми прогнозами, сьома хвиля мобілізації очікується не раніше початку наступного року", - наголосили у Генеральному штабі.

До уваги ЗМІ: Роз’яснення щодо сьомої хвилі мобілізаціїНайближчим часом проведення сьомої хвилі мобілізації до Збройни...

Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on 17 ноября 2015 г.

Нагадаємо, 13 жовтня 2015 року в ЗСУ завершився черговий етап демобілізації військовослужбовців. 

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