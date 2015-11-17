У Генштабі анонсували сьому хвилю мобілізації
Найближчим часом проведення сьомої хвилі мобілізації до Збройних Сил України не очікується.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
"Сьому хвилю мобілізації до Збройних Сил України буде проведено на підставі відповідного указу президента України. Рішення про її початок ухвалює президент України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що наразі Генштаб зосереджується на залученні до лав ЗСУ військовослужбовців за контрактом.
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"За попередніми прогнозами, сьома хвиля мобілізації очікується не раніше початку наступного року", - наголосили у Генеральному штабі.
До уваги ЗМІ: Роз’яснення щодо сьомої хвилі мобілізаціїНайближчим часом проведення сьомої хвилі мобілізації до Збройни...Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on 17 ноября 2015 г.
Нагадаємо, 13 жовтня 2015 року в ЗСУ завершився черговий етап демобілізації військовослужбовців.